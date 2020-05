SG: Science Sessions - Aanraking en huidhonger

Veel mensen ervaren huidhonger in coronatijd. Dr. Anouk Keizer onderzoekt wat het gebrek aan aanraking doet met je mentale welzijn in tijden van thuisisolatie.

Tijdens de eerste editie van Science Sessions spreken we daarom experimenteel psycholoog Anouk Keizer (Utrecht University). Ze was net bezig met een onderzoek naar het belang van aanraking, toen de coronacrisis uitbrak. Lichamelijk contact is er voor veel mensen nu even niet meer bij. Welke effecten heeft dat op onze mentale en fysieke gezondheid? Hoe beïnvloedt social distancing onze huidhonger? Hebben we aanraking nodig om ons goed te voelen?

Het event 'aanraking en huidhonger' maakt deel uit van de reeks 'Science Sessions.' In de Science Sessions vragen we wetenschappers wat hen bezighoudt in deze vreemde tijden. Welke vragen moeten juist nu worden gesteld?