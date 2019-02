MDMA zou helpen bij traumabehandeling, en kleine doses LSD kunnen de creativiteit vergroten. Experts pleiten voor de herlancering van partydrugs in de psychiatrie. Moeten we ons negatieve beeld over drugs bijstellen? Met o.a. historicus dr. Stephen Snelders (UU), psychofarmacoloog dr. Kim Kuypers (UM) en psychiater prof. dr. Eric Vermetten (LUMC).

Dit is het eerste Science Café van dit seizoen.