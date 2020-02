Toen hydroloog dr. Niko Wanders (UU) negen jaar geleden met zijn onderzoek naar droogte begon, was er in Nederland nauwelijks aandacht voor. Dat is nu wel anders. Hij noemt de toenemende droogte een sluipende natuurramp. Hoe blijven we het water de baas?

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Pompen of verzuipen.