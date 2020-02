Valt dit tij nog te keren? Cultureel antropoloog Freek Colombijn (VU) doet al jaren onderzoek naar de afvalcultuur in Indonesië en trekt hieruit interessante lessen voor Nederland. Om te beginnen zouden we ons afval op waarde moeten schatten: niet als iets dat verdwijnt zodra je het in een container gooit, maar als iets dat geld waard is.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Pompen of verzuipen.