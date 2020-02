SG: Pompen of verzuipen - Data, democratie en duurzaamheid

Er ligt een dikke laag data over de stad. Via camera’s, sensoren en de informatie die we via onze telefoons delen, weten overheden en bedrijven steeds meer over hoe het er in de stad aan toegaat. Volgens digitale utopisten biedt die groeiende datahoop een ultieme kans om de samenleving te verduurzamen. Want wat we weten, kunnen we ook controleren en beïnvloeden. Denk aan het in kaart brengen en sturen van mensenstromen en verkeer. Of het meten van hoge concentraties fijnstof in wijken. Dat klinkt allemaal mooi, maar het roept ook vragen op. Van wie is de verzamelde data eigenlijk? Van Google, de overheid, of onszelf? Hoe zorg je ervoor dat technologische innovatie van en voor alle burgers wordt, en niet alleen de happy few? Hoogleraar Publieke Innovatie prof. Albert Meijer (UU) onderzoekt hoe we de stad duurzamer maken, zonder democratische principes uit het oog te verliezen.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Pompen of verzuipen.