SG lezing: Zeggen wat je denkt

Vrijheid van meningsuiting is een mooi recht, maar kan ook pijn doen. Zeker online kan het er hard aan toegaan. Er wordt beledigd, gelogen en gescholden. Het lijkt wel alsof op het internet gebruikers geen filter hebben en de regulering hopeloos achterloopt. Maar wie denkt dat dat alleen iets van nu is zit ernaast. Cultuurhistoricus dr. Martine Veldhuizen onderzocht vrije meningsuiting in eeuwenoude teksten. Toen de drukpers net was uitgevonden, waren er nauwelijks wetten die voorschreven wat je wel en niet mocht drukken, wat de ruimte gaf om onbelemmerd te spreken. Wat leert het vrije woord toen over het vrije woord nu?

