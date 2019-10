SG lezing: Wie grijpt de macht in noodsituaties?

Elke oorlog of ramp betekent een kans voor bedrijven, overheden en hulporganisaties. Zo waren in Irak de eerste wederopbouwcontracten al gesloten voordat er een schot gelost was. Hoe voorkom je dat de burger de dupe wordt? Hoogleraar humanitaire hulp prof. Thea Hilhorst (EUR) over noodhulp, macht en conflict.