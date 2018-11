SG lezing: What Trump wants

President Trump ligt op internationale ramkoers. Velen zijn bang dat de VS zijn positie als leider van de vrije wereld verliest. Maakt Trump een einde aan het Amerikaanse tijdperk? Met politicoloog prof. dr. Peter Trubowitz (London School of Economics).

Deze lezing is de derde in de reeks 'De wereld in scherven' waarin journalist Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur) internationale experts interviewt over mondiale machtsverschuivingen.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. The Utrecht University Centre for Global Challenges en SIB-Utrecht.