SG lezing: Wat de pot schaft

Hoe duurzaam consumeert Nederland? Milieufilosoof Hanneke Muilwijk werkt bij het Planbureau voor Leefomgeving en heeft zich de afgelopen jaren met haar collega's op deze vraag gestort. Onze voedselkeuzes hebben een grote invloed op onze gezondheid en op de leefomgeving, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Bij de leefomgeving gaat het onder andere om landgebruik, emissies van broeikasgassen, stikstof en fosfaat en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wist je bijvoorbeeld dat de Nederlandse kippenboeren bepaalde delen van de kip naar China sturen en de Chinezen de filets naar ons? Er lijkt een mismatch te zijn tussen productie en consumptie. Welke aanpassingen van onze voedingsgewoonten kan zorgen voor verduurzaming?

Dit is de zesde lezing in de reeks 'Met het doel voor ogen', waarin wij aan zeven wetenschappers vragen: wat is er tot nu toe eigenlijk van de duurzame doelen terechtgekomen?