Weten wie je biologische ouders zijn is een mensenrecht. Sinds 2004 mogen spermadonoren om die reden ook niet meer anoniem doneren. Is opgroeien moeilijker als je je biologische ouders niet kent? Met sociaal wetenschapper prof. dr. Henny Bos (UvA).

Dit is de vierde en tevens laatste lezing in de reeks 'Op zoek naar je roots'. In deze serie spreken vier wetenschappers over de menseigen zoektocht naar 'wortels', wat je daaruit kunt afleiden en welke waarde we daaraan toekennen.