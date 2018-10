SG lezing: Voorbij polarisatie

Wit of zwart, arm of rijk, slim of dom. Hokjesdenken is menseigen. Maar in het Nederland van nu leidt dit denken in categorieën eerder tot afstand dan tot verbinding. We leggen de nadruk te veel op verschil en te weinig op wat we gemeenschappelijk hebben, stelt hoogleraar diversiteit en inclusie prof. dr. Halleh Ghorashi (VU). In een open samenleving hoeven diverse groepen het niet over alles eens te zijn, maar wel over de meest essentiële zaken. Ghorashi geeft haar analyse van de huidige samenleving en werpt een blik op de toekomst. Hoe zorgen we dat verschil ons verrijkt in plaats van beangstigt?

Dit is de zevende lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.