SG lezing: Van nature sociaal?

Om als samenleving te functioneren is samenwerken essentieel. Maar is de mens van nature wel een sociaal wezen? Of denken we vooral aan ons eigenbelang? Econometrist prof. dr. Matthijs van Veelen (UvA) probeert ons gedrag vanuit de evolutie te verklaren. Altruïsme is een mooie eigenschap, maar evolutionair lastig te verklaren. Want als natuurlijke selectie wordt begrepen in termen van competitie en concurrentie, hoe komt het dan dat we toch geneigd zijn elkaar te helpen?

Dit is de zesde lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.