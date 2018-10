SG lezing: The Wire

Deze “beste tv-serie ooit”, zit vol verhaallijnen over armoede, criminaliteit, politiewerk en racisme. Patrouilleren in ‘slechte wijken’, etnisch profileren en excessief geweld zijn nog altijd actueel in de VS. Hoe zit dit eigenlijk in Nederland? Met cultureel antropoloog dr. Sinan Çankaya (VU).

Dit is de derde lezing in de reeks 'Tv-series ontleed’. Dit seizoen kijken we naar tv-series met een nostalgisch tintje. Van seks als studieobject in de jaren 50, via de reclamewereld in de jaren 60, naar spionnen in de jaren 80 en macht en misdaad begin 2000.