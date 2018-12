SG lezing: The Search for General Tso

In deze film volg je de culinaire oorsprong van het populairste Chinese gerecht in de VS: General Tso’s Chicken. Wat vertelt de populariteit en oorsprong van dit gerecht over de waardering van voedsel in een geglobaliseerde wereld? Waarom hebben we ons eten het liefst ambachtelijk en lokaal bereid? Q&A met prof. dr. ir. Jeroen de Kloet (Globaliseringsstudies, UvA).

Dit is de laatste lezing in de Engelstalige reeks 'Authenticity'. Wat maakt iets authentiek? En waarom hechten we daar zoveel waarde aan? In deze serie zoeken we naar antwoorden vanuit drie verschillende perspectieven: kunst, natuur en voedsel. Tickets zijn een maand van tevoren te reserveren op de website van Filmtheater 't Hoogt.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. het Centre for the Humanities en Filmtheater 't Hoogt.