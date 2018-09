SG lezing: The End of Fear

In 1986 vernielde een vandaal het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman. De restaurateur die werd ingehuurd gebruikte controversiële methoden om het werk te repareren. Wat zegt dit over de identiteit van een kunstwerk? Wanneer gaat het origineel verloren? Q&A met dr. Marjolijn Bol (Kunstgeschiedenis, UU).

Dit is de eerste lezing in de Engelstalige reeks 'Authenticity'. Wat maakt iets authentiek? En waarom hechten we daar zoveel waarde aan? In deze serie zoeken we naar antwoorden vanuit drie verschillende perspectieven: kunst, natuur en voedsel. Tickets zijn een maand van tevoren te reserveren op de website van Filmtheater 't Hoogt.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. het Centre for the Humanities en Filmtheater 't Hoogt.