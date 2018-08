SG lezing: The Americans

The Americans portretteert twee in Washington wonende KGB-agenten en hun spionnenwerk voor Moskou. Met de hernieuwde spanningen tussen de VS en Rusland lijkt de Koude Oorlog terug van weggeweest. Is diplomatie in Trumps tijdperk anders dan in de tijd van Reagan? Met historicus dr. Laurien Crump-Gabreëls (UU).

Dit is de eerste lezing in de reeks 'Tv-series ontleed’. Dit seizoen kijken we naar tv-series met een nostalgisch tintje. Van seks als studieobject in de jaren 50, via de reclamewereld in de jaren 60, naar spionnen in de jaren 80 en macht en misdaad begin 2000.