Vaccinaties, GMO’s en migratie: waarom gaat de communicatie tussen experts en publiek vaak mis? Communicatiewetenschapper prof. Hedwig te Molder onderzoekt omstreden expertise. Welke rol hebben onderzoekers in tijden van anti-vaxxers en klimaatontkenners?

Dit is de zevende lezing in de reeks 'Ode aan onzekerheid', waarin we ons samen met verschillende experts afvragen wat er zou gebeuren als we onzekerheid vaker zouden omarmen.