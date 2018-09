SG lezing: Supermacht China

Dit jaar besloot het Chinese Volkscongres dat Xi Jinpings presidentschap niet meer aan een termijn verbonden is. Dat betekent dat hij ongestoord kan werken aan de wedergeboorte van China als 'grote en onoverwinnelijke natie', zoals hij beloofde bij zijn aantreden in 2013. Sindsdien heeft hij de wereldwijde Chinese invloedssfeer flink uitgebreid. Jinping blokkeerde sancties tegen Assad in Syrië, speelde een grote rol in de besprekingen tussen de VS en Noord-Korea, en breidde de Chinese militaire activiteit uit naar Afrika. Hoe ver gaan de plannen van Xi? Welke rol ziet hij weggelegd voor China op het wereldtoneel? Journalist Eelco Bosch van Rosenthal interviewt antropoloog prof. dr. Ching Lin Pang (KU, Leuven) over de betekenis van Xi’s leiderschap voor de toekomst van China.

Deze lezing is de eerste in de reeks 'De wereld in scherven' waarin journalist Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur) internationale experts interviewt over mondiale machtsverschuivingen.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. The Utrecht University Centre for Global Challenges en SIB-Utrecht.