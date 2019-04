Veel jongeren met een migratieachtergrond voelen zich niet geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. En dus protesteren ze: tégen discriminatie en vóór gelijkwaardigheid. Filosoof dr. Femke Kaulingfreks (HS InHolland) deed tien jaar onderzoek onder met name migrantenjongeren in Nederland. Hoe eisen zij hun stem op?

Dit is de derde en tevens laatste lezing in de reeks '# Protest'. In deze serie spreken drie wetenschappers over de kracht van tegengeluid. Hoe ziet hedendaags protest eruit?