SG lezing: Speuren in je DNA

DNA-onderzoek kan ons iets vertellen over de overerfelijkheid van bepaalde eigenschappen en de geografische herkomst van groepen. Bedrijven als MyHeritage sporen voor een prikkie je ‘roots’ op. Maar wat kan je aan de hand van DNA zeggen over een individu? Met populatiegeneticus prof. dr. Peter de Knijff (UL).

Dit is de eerste lezing in de reeks 'Op zoek naar je roots'. In deze serie spreken vier wetenschappers over de menseigen zoektocht naar 'wortels', wat je daaruit kunt afleiden en welke waarde we daaraan toekennen.