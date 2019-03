Facebook, Twitter en Instagram hebben het bereik van protestbewegingen flink uitgebreid. Aandacht en steun zijn nooit ver weg nu hashtags en beelden razendsnel de wereld over gaan. Hoe beïnvloeden sociale media hedendaags protest? Met mediawetenschapper dr. Thomas Poell (UvA).

Dit is de tweede lezing in de reeks '# Protest'. In deze serie spreken drie wetenschappers over de kracht van tegengeluid. Hoe ziet hedendaags protest eruit?