Hoe valt onze energieverslaving te rijmen met de klimaatdoelen? Hoogleraar duurzame energiesystemen prof. dr. Gert Jan Kramer (UU) zoekt het uit.

Dit is de laatste lezing in de reeks 'Met het doel voor ogen', waarin wij aan zeven wetenschappers vragen: wat is er tot nu toe eigenlijk van de duurzame doelen terechtgekomen?