SG lezing: Over dubbeltjes en kwartjes

Een bakkerszoon wordt al lang niet meer automatisch bakker. Toch heeft het milieu waarin je opgroeit nog steeds veel invloed op de plek waar je terecht komt. Socioloog dr. Antonie Knigge (UU) onderzoekt de wisselwerking tussen genen, familie en instituties. Hoe bepaalt je afkomst je toekomst?

Dit is de tweede lezing in de reeks 'Op zoek naar je roots'. In deze serie spreken vier wetenschappers over de menseigen zoektocht naar 'wortels', wat je daaruit kunt afleiden en welke waarde we daaraan toekennen.