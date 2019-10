SG lezing: Op de snijtafel: het oog

'Eerst zien, dan geloven.' Als er één zintuig is waar we waarde aan hechten is het wel het zicht. Maar is dit blinde vertrouwen terecht? In de snijzaal van het Anatomiegebouw leggen anatoom prof. dr. Ronald Bleys (UMC Utrecht) en bioloog dr. Maarten van der Smagt (UU) uit hoe beelden bij ons binnenkomen.