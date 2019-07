SG lezing: Op de snijtafel: de neus en de mond

Geur lijkt misschien minder belangrijk dan zicht of gehoor, maar de impact ervan op onze emoties en gedrag is groot. Anatoom prof. Ronald Bleys (UMC Utrecht) en psycholoog prof. dr. Monique Smeets (UU) geven een bijzondere duo-presentatie over de neus en de bewuste en onbewuste invloed van geur. Kies je bijvoorbeeld je partner op basis van de feromonen die die persoon met zich meedraagt?