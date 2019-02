Geschiedkundige dr. Pieter Huistra toont hoe politici, lastige archivarissen en onwillige kopieerders historische kennis twijfelachtig maken.

Dit is de derde lezing in de reeks 'Ode aan onzekerheid', waarin we ons samen met verschillende experts afvragen wat er zou gebeuren als we onzekerheid vaker zouden omarmen.