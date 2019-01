Hoe ga je om met het moeilijk te voorspellen gedrag van tbs'ers, als er veel op het spel staat? Forensisch psycholoog dr. Marleen Nagtegaal over risico’s rondom tbs’ers en de omgang met onzekerheid als er veel op het spel staat.

Dit is de tweede lezing in de reeks 'Ode aan onzekerheid', waarin we ons samen met verschillende experts afvragen wat er zou gebeuren als we onzekerheid vaker zouden omarmen