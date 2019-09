SG lezing: Moderne zonden: Verspillen

De nieuwste I-phone, sneakers, gadgets, vakantiesouvenirs, feestoutfits, ongelezen boeken en troep die je ooit cadeau kreeg. We zijn verslaafd aan spullen. De wereldeconomie is gebaseerd op het ‘sell-more’ principe en elke reclame geeft je het gevoel dat je nooit genoeg hebt. Je telefoon kan sneller, je kledingkast modieuzer, je leven leuker.

We consumeren en verspillen meer dan ooit tevoren. Hoe keren we het tij? Industrieel ontwerper prof. dr. ir Ruth Mugge spreekt over design om verspilling tegen te gaan.