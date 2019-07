SG lezing: Moderne zonden: Uitstelgedrag

De afwas laten staan, de avond voor je deadline pas écht aan de slag gaan, of die verkeersboete die je al weken moet betalen. Iedereen stelt wel eens uit. Volgens filosoof dr. Joel Anderson (UU) ligt de oplossing voor uitstelgedrag vooral in het aanpassen van onze omgeving. Hoe kunnen we zo uitstelgedrag minimaliseren?