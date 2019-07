SG lezing: Moderne zonden: Liegen

Rechtspsycholoog dr. Sophie van der Zee (EUR) onderzoekt oneerlijk gedrag en ontwerpt nieuwe leugendetectors. We kunnen leugens steeds beter blootleggen, maar het liegen zelf gaat dankzij moderne technologie ook steeds makkelijker. Niemand ziet je blozen als je met een smoesje afzegt via Whatsapp en online verspreiden leugens zich razendsnel. Waarom liegen we? En hoe herken je een leugenaar?