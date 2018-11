SG lezing: Masters of Sex

In de serie Masters of Sex staat het werk en het leven van William Masters en Virginia Johnson centraal. In de jaren 50 deden ze onderzoek naar de fysiologie van seksueel genot bij mannen en vrouwen. Ze bestudeerden vrijende stelletjes en masturberende mensen in het bordeel en later in het lab. Hun werk vormt de basis voor de hedendaagse sekstherapie en ons inzicht in het verloop van orgasmes. Revolutionair dus, maar er zijn ook veel kanttekeningen te plaatsen bij hun methodes. Psycholoog prof. dr. Ine Vanwesenbeeck (UU & Rutgers) spreekt over hun controversiële en baanbrekende werk. Inmiddels zijn we vijftig jaar verder en seksuele beleving, vooral bij vrouwen, wordt nog steeds weinig onderzocht. Zijn de taboes van toen nog steeds niet verdwenen?

Dit is de vierde lezing in de reeks 'Tv-series ontleed’. Dit seizoen kijken we naar tv-series met een nostalgisch tintje. Van seks als studieobject in de jaren 50, via de reclamewereld in de jaren 60, naar spionnen in de jaren 80 en macht en misdaad begin 2000.