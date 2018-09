SG lezing: Mad Men

Deze dramaserie geeft een kijkje in de gehaaide reclamewereld van de jaren 60. Stijlvolle outfits, tv-spotjes die sigaretten verheerlijken en vooral starre sekseverhoudingen. In hoeverre lijkt voor mannen en vrouwen de werkvloer van toen, op die van nu? En zijn genderrollen binnen- en buitenshuis nog altijd op deze manier verdeeld? Met socioloog prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (UU).

Dit is de tweede lezing in de reeks 'Tv-series ontleed’. Dit seizoen kijken we naar tv-series met een nostalgisch tintje. Van seks als studieobject in de jaren 50, via de reclamewereld in de jaren 60, naar spionnen in de jaren 80 en macht en misdaad begin 2000.