SG lezing: Je achtergrond op de voorgrond

Stedelijke millennials omarmen hun Afrikaanse achtergrond door kleding van Daily Paper te dragen, hun haar in te vlechten en naar afrobeats te luisteren. Antropoloog dr. Marleen de Witte (UvA) onderzoekt de betekenis van deze subcultuur. Wat vertelt het ons over de relatie tussen afkomst, identiteit en samenleving?

Dit is de derde lezing in de reeks 'Op zoek naar je roots'. In deze serie spreken vier wetenschappers over de menseigen zoektocht naar 'wortels', wat je daaruit kunt afleiden en welke waarde we daaraan toekennen.