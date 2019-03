Aan maatschappelijke onvrede geen gebrek. Maar de stap om te gaan protesteren is niet zo snel gezet. Socioloog prof. dr. Jacquelien van Stekelenburg (VU) onderzoekt hoe en waarom mensen in verzet komen. Wat motiveert ze? Wanneer leidt gedeelde verontwaardiging tot collectieve actie?

Dit is de eerste lezing in de reeks '# Protest'. In deze serie spreken drie wetenschappers over de kracht van tegengeluid. Hoe ziet hedendaags protest eruit?