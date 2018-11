SG lezing: In het geheugen gegrift

Aan het einde van het jaar is het tijd voor nieuwsoverzichten, lijstjes en eindejaarsconferences. Over falende politici, verschrikkelijke natuurrampen, mediahypes en zij die het tijdelijke voor het eeuwige verruilden. Maar niet alles wat belangrijk is zien we terug en niet alles wat we terugzien is belangrijk. En wat je onthoudt, is vaak niet willekeurig. Wat moeten we meenemen uit 2018? En welke gebeurtenissen willen we juist vergeten?

Met jonge wetenschappers van de Utrecht Young Academy blikken we terug op het afgelopen jaar aan de hand van videofragmenten. Een avond over 2018, ons geheugen en dat van anderen. Met o.a. literatuurwetenschapper dr. Susanne Knittel (UU), neurobioloog dr. Angela Sarabdjitsingh (UU) en oceanograaf dr. Erik van Sebille (UU).

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. Utrecht Young Academy.