SG lezing: Ikke, ikke, ikke

Oud-politicus Jan Terlouw maakte met zijn verhaal over ‘het touwtje uit de brievenbus’ veel los in Nederland. Hij betreurde het huidige gebrek aan vertrouwen in elkaar en keek weemoedig terug naar een tijd dat gemeenschapszin nog vanzelfsprekend was. Dat we ‘tegenwoordig zo langs elkaar heen leven’ is een veelgehoorde opmerking. Maar is onze maatschappij echt zo individualistisch en de sociale cohesie tanende? Econoom prof. dr. Paul de Beer (bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen, UvA) doet empirisch onderzoek naar individualisering en naar solidariteit. Hij ontwart in deze lezing feiten van meningen.

Dit is de eerste lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.