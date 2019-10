SG lezing: Hoe bepalen we wat zondig is?

Het formuleren van zonden is een manier om goed en fout van elkaar te onderscheiden. Sociaal- en organisatiepsycholoog dr. Félice van Nunspeet (UU) onderzoekt hoe opvattingen over goed en slecht ontstaan en wanneer mensen geneigd zijn om daarnaar te leven. Waarom conformeren we ons zo graag? En hoe spreek je anderen aan op hun zondige gedrag?