SG lezing: Het was maar een grapje ...

Wanneer verhoudingen op scherp staan zit je met een grap snel in de verkeerde hoek, zeker wanneer het om minderheden gaat. In elk grapje zit een kern van waarheid, zegt men. Wat betekent het als iemand zegt dat iets ‘maar een grapje’ was? En maakt het uit wie de grap maakt? Cultureel socioloog prof. dr. Giselinde Kuipers (UvA) doet onderzoek naar humor. Aan de hand van actuele en beroemde historische voorbeelden laat zij zien wat de werking van humor is. Van de Pepe de Frog-meme tot de kleedkamerhumor van Voetbal Inside of de grappen van Lubach: wat is het effect van ironie, parodie of satire?

Dit is de achtste lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.