SG lezing: Grizzly Man

Natuurdocumentaires hebben vaak een zweem van authenticiteit, maar scènes worden vaak gemanipuleerd. Werner Herzogs Grizzly Man speelt met dit contrast, en toont het leven (en de dood) van activist Timothy Treadwell tussen de grizzlyberen. Is wat we zien authentieke natuur? Q&A met dr. Kári Driscoll (Literatuurwetenschappen, UU).

Dit is de tweede lezing in de Engelstalige reeks 'Authenticity'. Wat maakt iets authentiek? En waarom hechten we daar zoveel waarde aan? In deze serie zoeken we naar antwoorden vanuit drie verschillende perspectieven: kunst, natuur en voedsel. Tickets zijn een maand van tevoren te reserveren op de website van Filmtheater 't Hoogt.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. het Centre for the Humanities en Filmtheater 't Hoogt.