De wereldwijde biodiversiteit neemt in dramatisch tempo af. Dat vraagt om actie. Maar volgens Amazone-expert dr. Edwin Pos (UU) ontbreekt het aan kennis over hoe biodiversiteit precies werkt. Wat kunnen we leren van het ingewikkeldste ecosysteem op aarde, de Amazone?

Dit is de derde lezing in de reeks 'Met het doel voor ogen', waarin wij aan zeven wetenschappers vragen: wat is er tot nu toe eigenlijk van de duurzame doelen terechtgekomen?