SG lezing: Erdogan's Turkey

Na zijn herverkiezing is de Turkse president Erdogan machtiger dan ooit. De oppositie waarschuwt voor een eenmansstaat. Hoe veerkrachtig is de Turkse democratie? Met rechtsgeleerde prof. dr. Başak Çalı (Hertie School of Governance, Berlijn).

Deze Engelstalige lezing is de tweede in de reeks 'De wereld in scherven' waarin journalist Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur) internationale experts interviewt over mondiale machtsverschuivingen.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. UGlobe en SIB-Utrecht.