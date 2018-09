SG lezing: Empathy in the brain

In een wereld met veel verschillende individuen, wordt empathie vaak gezien als de sleutel om elkaar te begrijpen en samen te werken. Neurowetenschapper prof. dr. Christian Keysers (Netherlands Institute for Neuroscience) onderzoekt wat ons sociaal maakt. Hij ontdekte dat ons vermogen tot empathie in onze hersenen is vastgelegd. Cruciaal in dit proces zijn spiegelneuronen. Keysers zag dat bepaalde neuronen in de hersenen niet alleen actief worden als je iets zelf ervaart, maar ook als je iemand anders iets ziet ervaren. Wat zegt dit over de menselijke natuur? En welke rol speelt empathie in onze samenleving?

Deze lezing is in het Engels en onderdeel van de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.