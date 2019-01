SG lezing: Een duik in de diepzee

We weten meer over het maanoppervlak dan over het leven op de zeebodem. Marien ecoloog dr. Anna de Kluijver (UU) en Martijn Bart, MSc (UvA) onthullen de geheimen van deze mysterieuze plek aan de hand van een bijzonder beestje: de spons.

De biodiversiteit in de zee staat onder zware druk door steeds intensievere bevissing en delving van mineralen voor onze smartphones. De zeespons vervult een hoofdrol in het behoud van dit kwetsbare ecosysteem. Wat kunnen wij doen om deze plekken te beschermen? En hoe doe je onderzoek kilometers onder het zeeoppervlak?

