Algoritmes kunnen helpen voorspellen welke patiënt psychotisch of agressief wordt. Bepalen ze straks ook wie welke behandelingen krijgt? Hoogleraar Innovatie prof. dr. Floor Scheepers (UMC Utrecht) onderzoekt het nut van big data in de psychiatrie. Is de patiënt in nullen en enen te vangen?

Dit is de derde lezing in de reeks 'Technotopia'. In deze serie hoor je experts over vier invloedrijke technologieën. Hoe werken ze en wat gaan we er de komende jaren van merken?