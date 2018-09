SG lezing: De tirannie van de meerderheid

In een democratie krijg je niet altijd wat je wilt. Als een referendum met 51% van de stemmen wordt aangenomen, is de andere 49% ontevreden. Kan je dan spreken van een democratisch besluit? Hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis prof. dr. Annelien de Dijn (UU) legt uit hoe de ideeën van de grondleggers van ons politieke systeem tot stand kwamen en invulling krijgen. De spanning tussen de meerderheid en de minderheid is hét pijnpunt van de democratie. Welke invloed heeft polarisering hierop? Moeten we gevoelige kwesties uit de politieke sfeer te halen?

Dit is de tweede lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.