SG lezing: De psychologie van in- en uitsluiting

Als je meerdere mensen bij elkaar zet, ontstaan automatisch groepen. Zelfs op basis van oppervlakkige kenmerken wordt onderscheid gemaakt. Dat bleek onder andere uit experimenten waarbij de kleur van t-shirts en het benoemen daarvan genoeg was om groepsvorming te initieren.Welke psychologische processen liggen daaraan ten grondslag? Sociaal wetenschapper prof. dr. Juliette Schaafsma (Tilburg University) doet onderzoek naar relaties tussen mensen in groepen. Wat kunnen inzichten uit de psychologie ons leren over maatschappelijke vraagstukken en conflicten?

Dit is de vierde lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.