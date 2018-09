SG lezing: De mythe van het ‘wij-gevoel’

Geroemd en verguisd: onze ‘nationale identiteit’ keert telkens terug in het publieke debat. Maar wat die precies omhelst is aan discussie onderhevig. Volgens historisch letterkundige prof. Lotte Jensen (RU Nijmegen) bestaat ons ‘wij-gevoel’ uit een cultus van mythes. De Nederlandse geschiedenis is er een van verdeeldheid. Tussen katholieken en protestanten, oost en west en republikeinen en Oranjegezinden. Het creëren van een groepsgevoel gaat vaak gepaard met het uitsluiten van anderen. Maar dat betekent niet dat de verhoudingen vastliggen of dat mythes niet belangrijk zijn, volgens Jensen. Aan de hand van voorbeelden uit onze geschiedenis laat ze zien hoe wij-zij-verhoudingen door de tijd veranderden. Wat is de invloed van grote rampen als overstromingen of de hongerwinter op ons gevoel van saamhorigheid? En hebben we een nationale identiteit nodig om een wij-gevoel te creëren?

Dit is de derde lezing in de reeks '17 miljoen mensen', waarin acht experts vertellen over de verhouding tussen individu en collectief in de 21ste eeuw.