Werelwijd worden de rijken steeds rijker, terwijl de welvaart van anderen afneemt. Welke rol spelen banken en multinationals? Met Myriam Vander Stichele (SOMO).

Dit is de tweede lezing in de reeks 'Met het doel voor ogen', waarin wij aan zeven wetenschappers vragen: wat is er tot nu toe eigenlijk van de duurzame doelen terechtgekomen?