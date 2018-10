Natuurkundige prof. dr. ir. Lieven Vandersypen (TU Delft) werkt met het ‘kwantum dreamteam’ van Intel. Kwantumcomputers zouden de ontwikkeling van medicijnen versnellen en gegevens onkraakbaar versleutelen. Hoe werkt dat? Staan we aan het begin van een kwantumrevolutie?

Dit is de eerste lezing in de reeks 'Technotopia'. In deze serie hoor je experts over vier invloedrijke technologieën. Hoe werken ze en wat gaan we er de komende jaren van merken?