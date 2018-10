Van eerlijke producten tot waterdichte persoonsidentificatie: blockchain heeft meer toepassingen dan de bitcoin. Bestuurskundige dr. Hanna Deleanu(UU) legt de verwachtingen, potentie en problemen bloot.

Dit is de tweede lezing in de reeks 'Technotopia'. In deze serie hoor je experts over vier invloedrijke technologieën. Hoe werken ze en wat gaan we er de komende jaren van merken?